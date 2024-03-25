نشر وصيته عبر فيسبوك.. محفظ قرآن مصري ينهي حياته بطريقة مأساوية

ونشر إسماعيل وصية عبر صفحته بموقع "فيسبوك" قبل إنهاء حياته وجاء فيها "يارب كم كنت أتمنى ألا آتيك بمعصية ولكن أتيتك بأكبر معصية وهي الانتحار، ولكن يارب عفوك ورحمتك وسعت كل شيء فسامحني ياربي واغفر لي، وأرجو أن يسامحني كل من أخطأت في حقه، وتصدقوا عليّ ولو بشق تمرة".

وأضاف "أرجو من طلابي الأحباء الدعاء لي بالرحمة والمغفرة، وختم المصحف كل رمضان لمن استطاع ذلك صدقة عني، وأرجو أن يسامحني أبي وتسامحني أمي وأخواتي وجدتي وأحبابي على ما فعلته، وما حدش يزعل علي ولا يلبس أسود، أنا أكيد في مكان أحسن اوعي يا أمي تزعلي أو تلبسي أسود".

ولم يصدق أصدقاء الشاب المصري ما كتبه على فيسبوك، إذ تنوعت التعليقات بين الدعاء له بالهداية وتفريج الكرب، وبين من اعتبروه يمازحهم.