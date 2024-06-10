دراسة: أطباء النسائية يتعرضون للتحرش والتحيز الجنسي

كشفت دراسة حديثة أن أطباء أمراض النساء والتوليد يتعرضون بانتظام للتحرش والتحيز الجنسي في العمل، رغم هيمنة الإناث المتزايدة على العمل في هذا المجال، وفق صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وأظهرت الدراسة، التي شملت 5852 مشاركًا، أن نحو 70.9% منهم تعرضوا للتحرش الجنسي في مكان العمل، بينما قال نحو 67.2% من المشاركين إنهم تعرضوا للتمييز في مكان العمل.

وبيّنت الدراسة أن 40.2% من المشاركين لم يبلغوا عن التحرش؛ لأنهم يخشون الانتقام.

وتناولت الدراسة المتدربين في الحقل الصحي، خاصة المرتبط بأمراض النساء والتوليد، ووجدت أن الأطباء المتدربين الأكثر تعرضًا للتحرش بنسبة 30.1%، يليهم المتدربون الآخرون بنسبة 13.1%، وموظفو غرف العمليات بنسبة 7.7%.