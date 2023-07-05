السعودية تبدأ بإصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة

بدأت المملكة العربية السعودية، إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة، والهادفة إلى تمكين المزيد من المسلمين للقدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة والزيارة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتهدف تلك الخطوة كذلك، إلى تسهيل إجراءات وصول المعتمرين والزوار إلى المملكة، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لهم خلال تواجدهم على أراضيها.

وذكرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة أن التقديم على طلبات التأشيرة الإلكترونية يتم عبر منصة "نسك" على أن يكون موعد قدومهم ابتداء من غُرّة محرم 1445هـ.

وتوفر منصة "نسك" إضافة إلى التأشيرات الإلكترونية اختيار خدمات السكن والإقامة والتنقل، بالإضافة إلى حُزمة من المعلومات الإثرائية والخرائط التفاعلية بعدة لغات، بخطوات بسيطة، وعلى مدار الساعة.