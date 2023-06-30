لفتة إنسانية من الأمير سلطان بن سلمان تجاه طفلة خلال رمي الجمرات
أثارت لفتة إنسانية بدرت من الأمير سلطان بن سلمان آل سعود، مستشار العاهل السعودي، إشادة واسعة وإعجابا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وانتشر مقطع مصور عبر منصات التواصل ظهر فيه الأمير سلطان بن سلمان وهو يمد يده لتغطية وجه طفلة صغيرة، جالسة على عنق والدها، من الحصى المتطاير خلال رمي الجمرات في الحج.
وحافظ الأمير سلطان على يده أمام وجه الطفلة حتى يخرج والدها دون أن تصاب بأي حصاة متطايرة خلال رمي الجمرات، وهو ما أثار موجة إشادة واسعة بالأمير ولفتته الإنسانية.
وعلق والد الطفلة على لفتة مستشار العاهل السعودي قائلاً: "بارك الله فيه"، مبديا امتنانه لتلك اللفتة الإنسانية.