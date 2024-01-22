مهيب عبده.. رسام يمني يمتلك موهبة "فريدة" (صور)

مهيب عبده.. شاب يمني، في أوائل العشرينيات من عمره، يتميّز بالرسم عبر الخيوط والمسامير، وهو اليمني الوحيد، وأحد العرب القلائل الذين يُجيدون الرسم بهذه الكيفية والطريقة.

ويُطلق على هذا النوع من الرسم فن "الفيلوغرافيا"، ويعدّ أصعب أنواع فنون الرسم.

ويستند هذا النوع من الرسم، إلى تثبيت المسامير على حائط لوح خشبي بشكل دقيق للغاية، ثم لفّ الخيوط من خلال مشابكتها بالمسامير، وأي مسمار غير مثبّت بموضعه الصحيح يتسبب بتلف الرسمة وظهورها بشكل سيئ، كما أنه يجب أن يتحلى رساموه بالصبر الطويل والنفس الوسيع.

استغرق "مهيب"، المُتخرّج حديثاً من كلية طب الأسنان في جامعة صنعاء، وقتاً طويلاً ليتمكن من إتقان الرسم عن طريق الخيوط والمسامير، فاحتاج إلى 5 سنوات كاملة من التعلم والتدرب والتطبيق، حتى رأت لوحته الأولى النور.