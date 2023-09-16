الموسيقار اليمني القحوم: نسعى للملمة شتات موسيقانا وتقديمها للعالم

ويشارك في الحفل 70 عازفا من جنسيات مختلفة، لتقديم 10 مقطوعات موسيقية سيمفونية مستوحاة من التراث اليمني، وأخرى تمزج بين موسيقى البلدين الكلاسيكية.

"صور جميلة"

يقول الموسيقار محمد القحوم في حوار خاص مع "إرم نيوز"، إنه يأمل أن يقدم مشروعه المنطلق فعليًا في نيسان/أبريل من العام 2019، بحفل أقيم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، "صورة جميلة" عن بلده وثقافته وفنّه الزاخر.

ولا يرى أن في ذلك بالنسبة إلى شاب في مقتبل عمره، عبئًا وحملًا ثقيلًا "بقدر ما هو واجب على أي شخص لديه القدرة والفرصة لتقديم شيء لبلده".

ومنذ صغره، تفرّد محمد القحوم وكسر نمط عائلته التي تنشط أعمالها في العقارات والتجارة، وبدأ يجد نفسه منجذبًا إلى الموسيقى والفن الحضرمي الذي تشّرب منه طوال سنوات طفولته، التي مضى معظمها وهو يعبث بجهاز مسجل "الكاسيت"، إلى حين حصوله على أول جهاز كمبيوتر خاص به، ليخطو به نحو مستهل مشواره الاحترافي.

ولاحقا أسس شركة "صدى الإبداع" للإنتاج الموسيقي في اليمن في 2006، ثم افتتح لها مكتبًا رئيسًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال إن دور الفن والفنان خلال الحروب، يجب أن يكون "إيجابيًا، ينشر الإيجابية، وينقل صورة جميلة عن بلده، وأن يحاول جاهدًا إظهار الجوانب المشرقة والمشرّفة عنها، بدلًا عن الأخبار السلبية المتداولة عنها بشكل يومي".

ولا يفضّل الموسيقار الشاب الحاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة حضرموت، الحديث كثيرًا عن التحديات والصعوبات المتعددة، التي اعترضت حلمه وكادت أن توقف مشروعه الطموح، مكتفيًا بالقول إن "الصعوبات لا تنتهي".