جاب من الآخر.. mbc تطرح البرومو الرسمي لبرنامج رامز جلال
طرحت شركة mbc مصر قبل البرومو الرسمي لبرنامج المقالب الشهير الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال كل عام في رمضان، والذي يحمل هذا العام عنوان "رامز جاب من الآخر".
وقال رامز في بداية البرومو : "لما تشتغل شغلانة زي شغلتي لازم الشر يسيطر على تفكيرك والخوف والرعب وأهم حاجة تبقى زي الديب، تدي الزبون الأمان وبعدين تغفله، بس للأسف الموضوع طلع أخطر من توقعاتنا".
وظهرت ملامح المقلب في البرومو، حيث يسقط الضيف في منحدر به ثعبان وكلب، ثم يصل في النهاية إلى بحيرة ماء، ليلتقي فيها بضحية أخرى، وذلك بعد أيام من انفراد "إرم نيوز" بتفاصيل البرنامج.
ومن الضحايا الذين ظهروا بالبرنامج الفنان أحمد السقا، باسم سمرة، محمد رياض، حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، حمدي الميرغني وزوجته سارة عبدالفتاح، والكابتن أحمد حسام ميدو، حسين الشحات، الإعلامي عبدالناصر زيدان وغيرهم.
وطرحت قناة mbc مصر قبل أيام البوستر الرسمي لبرنامج "رامز جاب من الآخر". ويظهر رامز في البوستر وهو يربط نعامتين بحبل، وإلى جانبه كلب أسود، بينما حمل في يده فانوسا.
ونشر رامز جلال البوستر عبر حسابه الشخصي في "إكس"، وعلق عليه قائلا: "بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنة وانتو طيبين.. جاب من الآخر.. في رمضان 2024 على MBC مصر والله المستعان".