جاب من الآخر.. mbc تطرح البرومو الرسمي لبرنامج رامز جلال

وقال رامز في بداية البرومو : "لما تشتغل شغلانة زي شغلتي لازم الشر يسيطر على تفكيرك والخوف والرعب وأهم حاجة تبقى زي الديب، تدي الزبون الأمان وبعدين تغفله، بس للأسف الموضوع طلع أخطر من توقعاتنا".

وظهرت ملامح المقلب في البرومو، حيث يسقط الضيف في منحدر به ثعبان وكلب، ثم يصل في النهاية إلى بحيرة ماء، ليلتقي فيها بضحية أخرى، وذلك بعد أيام من انفراد "إرم نيوز" بتفاصيل البرنامج.

ومن الضحايا الذين ظهروا بالبرنامج الفنان أحمد السقا، باسم سمرة، محمد رياض، حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، حمدي الميرغني وزوجته سارة عبدالفتاح، والكابتن أحمد حسام ميدو، حسين الشحات، الإعلامي عبدالناصر زيدان وغيرهم.