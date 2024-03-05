"جاب من الآخر".. طرح البوستر الرسمي لبرنامج رامز جلال
طرحت قناة mbc مصر البوستر الرسمي لبرنامج المقالب الشهير الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال في رمضان كل عام، ويحمل هذا العام اسم "رامز جاب من الآخر".
ويظهر رامز في البوستر وهو يربط نعامتين بحبل، وإلى جانبه كلب أسود، بينما حمل في يده فانوسا.
ونشرت mbc مصر البوستر عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت عليها بالقول: "رامز جاب من الآخر، رمضان يجمعنا".
من جانبه نشر رامز جلال البوستر عبر حسابه الشخصي في "إكس"، وعلق عليه قائلا: "بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنة وانتو طيبين.. جاب من الآخر.. في رمضان 2024 على MBC مصر والله المستعان".
وككل عام، من المتوقع أن ينفذ رامز بضيوفه النجوم مقالب قوية، تتصدر صفحات التواصل الاجتماعي وتنال مشاهدات مليونية.