"جاب من الآخر".. طرح البوستر الرسمي لبرنامج رامز جلال

طرحت قناة mbc مصر البوستر الرسمي لبرنامج المقالب الشهير الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال في رمضان كل عام، ويحمل هذا العام اسم "رامز جاب من الآخر".

ويظهر رامز في البوستر وهو يربط نعامتين بحبل، وإلى جانبه كلب أسود، بينما حمل في يده فانوسا.