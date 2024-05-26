بعد أن فقد صوته.. تأجيل حفل بروس سبرينغستين في فرنسا

أُرجِئت حفلة بروس سبرينغستين التي كانت مقرّرة مساء السبت في مرسيليا بجنوب فرنسا، وهي الوحيدة ضمن جولته الأوروبية، "بسبب فقدان مغني الروك الأمريكي صوته"، وفق ما أعلنت الشركة المنظمة للحدث على منصة إكس.

وأوضحت شركة "جيرار بروو بروداكشنز" على إكس بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، "بسبب فقدان الصوت وبناء على تعليمات طبية، لن يتمكن بروس سبرينغستين من الغناء والصعود على المسرح هذا المساء، الحفلة الموسيقية التي كانت مقررة هذا المساء (السبت) في "أورانج فيلودروم" في مرسيليا أرجئت للأسف إلى موعد لاحق".