لأول مرة.. حفل ضخم في ألمانيا يجمع أصالة نصري ونجوى كرم

ظهرت الفنانة السورية أصالة نصري وإلى جانبها الفنانة اللبنانية نجوى كرم، في فيديو على "إنستغرام"، تحدثتا فيه عن حفل ضخم يجمعهما في ألمانيا، ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك 2024.

ومن المقرر أن يُقام الحفل، يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، في مدينة أوبرهاوسن، وهي المرة الأولى التي تُشارك فيها أصالة ونجوى كرم في حفل غنائي مشترك في أوروبا.

وكانت شركة الإنتاج "مومينت ايفيت" قد حمست المتابعين بفيديو يجمع النجمتين مع تعليق: "ليلة من العمر في ألمانيا".

يذكر أن آخر مرة اجتمعت فيها أصالة ونجوى، كانت على مسرح "تريو نايت" في الرياض، خلال حفل رأس السنة 2023.