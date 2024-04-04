أحمد السقا لـ"إرم نيوز": مسلسل "العتاولة" خطوة للأمام

وكيف حضرت للشخصية؟

استعددت للشخصية نفسيًا ومعنويًا وجسمانيًا من خلال فقدان الكثير من وزني، وتوقفت عن حمل الأثقال حتى أستطيع أن أصل إلى هذا الشكل، لكنني ما زلت أمارس الرياضة، كما أنني حاولت أن أحاكي الطابع الإسكندراني في طريقة وفرط الحركة التي تلازم شخصية نصار، والحمد لله ربنا أكرمنا واستطعنا إسعاد الجمهور.

حدثنا عن مشاركة طارق لطفي لك في العمل، رغم نجاحه في البطولة المطلقة خلال السنوات الماضية؟

طارق لطفي رجل نجم، وقدّم أعمالًا بمفرده حققت نجاحًا كبيرًا، وسوي نفسيًا، وبيننا عِشرة عمر وتربينا معًا، حيث إن والدتي هي من ربت طارق لطفي، ولا يوجد بيننا ضغائن أو مشاكل، وموافقته على المشاركة في المسلسل تشريف لي.

وماذا عن الشكل المختلف الذي ظهر به؟

طارق لطفي لا يحتاج أن أتحدث عنه، فاسمه لوحده لقب ورتبة، وظهوره بهذا الشكل أنت تتحدث عن طارق لطفي، وليس عن فنان في بداية حياته، لذلك هو يعلم جيدًا ما تطلبه الشخصية من شكل وطريقة كلام وغيره، كما أن الشكل كما قلت عن نفسي هي رؤية مخرج ومصممة وستايلست دينا نديم.

لماذا استعنت بباسم سمرة في المسلسل رغم تصريحه بأنه أفضل منك؟

أنا لم أستعن بأحد، هذه وظيفة المخرج، وهو من رشح باسم وكافة فريق عمل المسلسل.

وبالنسبة لتصريحات باسم سمرة بأنه أفضل مني كممثل، بالفعل هو فنان كبير وممثل قوي، أما الأفضل والأحسن وغيرهما، ليس من الصحيح المقارنة بين اثنين من الممثلين كل منهما يلعب دورًا مختلفًا، كما أنك لا تستطيع المقارنة بين المانجا والفراولة، كل منهما له طعم مختلف، ولكنك تستطيع القول إنك تحب المانجا أكثر من الفراولة والعكس.