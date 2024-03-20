ما حقيقة اقتباس تتر "العتاولة" من مسلسل إسرائيلي؟ (فيديو)

علق الدكتور محمد عبد الله أستاذ التأليف الموسيقي على ما أثير حول اقتباس تتر المقدمة لمسلسل "العتاولة" من مسلسل اسرائيلي، مشيرا إلى أن هناك "تشابه لكن لا يوجد تطابق".

وأثار تتر مقدمة مسلسل العتاولة جدلا منذ عرض الحلقة الأولى للمسلسل، حيث اتُّهِم مؤلفه هاني ساري باقتباسه من مسلسل "طهران" الإسرائيلي.

وأكد أستاذ التأليف الموسيقي، في تصريح لـ "إرم نيوز: "لايوجد تطابق بين العملين، ولكن هناك تشابه فقط في بداية العمل في "مازورة" واحدة فقط، والباقي مختلف".

وأضاف عبد الله: "نفس فكرة العمل والأصوات المستخدمة والتأثيرات الصوتية، مع اختلاف السرعة، ولا نستطيع القول أن العمل مطابق حرفيًّا من ناحية حروف النغمات وركوزها".