لماذا أصبح كبار السن يفضلون العيش وحدهم؟
في مشهد حيث تبدو مرافقة كبار السن ورعايتهم وكأنها القاعدة بالنسبة للعديد من الثقافات، يكسر جزء كبير من كبار السن هذه الصور النمطية باختيار العيش بشكل مستقل.
وفي حين أن هذا الاتجاه قد يثير القلق بين بعض أفراد الأسرة ومقدمي الرعاية، فإنه يسلط الضوء على تفضيل متزايد للاستقلال بين كبار السن.
إن العيش وحيدًا ليس مجرد مسألة ظروف إجبارية بالنسبة للعديد من كبار السن؛ بل إنه اختيار متعمد يوفر إحساسًا بالحرية وتقرير المصير، دون الحاجة إلى استيعاب الآخرين.
وعلى الرغم من نوبات الوحدة العرضية، يجد هؤلاء الأفراد العزاء في البقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة، مع الاستمتاع برفقة الحيوانات الأليفة، وبالنسبة للبعض، تمتد أهمية العيش المستقل إلى الاعتبارات المالية.
ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بين أفراد الأسرة ومقدمي الرعاية فيما يتعلق بسلامة كبار السن، الذين يعيشون بمفردهم، إذ غالبًا ما تدور الأسئلة المتعلقة بإدارة المهام اليومية، والحصول على الرعاية الطبية، والحفاظ على الروابط الاجتماعية، بشكل كبير في أذهانهم.
وتؤكد خبيرة الصحة الاجتماعية والتواصل "كاسلي كيلام" لموقع "ياهو نيوز" على أهمية الموازنة بين الاستقلال والمشاركة الاجتماعية الهادفة. ففي حين أن العيش بشكل مستقل يقدم مزايا معينة، إلا أنه من المهم تعزيز الروابط للتخفيف من مشاعر الوحدة والعزلة.
ويمكن لإستراتيجيات مثل التواصل المنتظم مع الأحباء، والمشاركة في الأنشطة المجتمعية، والعمل التطوعي أن تعزز الرفاهية الاجتماعية ونوعية الحياة بشكل عام لكبار السن الذين يعيشون بشكل مستقل.
ومع استمرار تطور التركيبة السكانية للمسنين، فإن الخطاب حول العيش المستقل بين كبار السن يستحق دراسة متأنية.
وفي حين أن المخاوف بشأن السلامة والعزلة الاجتماعية لا تزال قائمة، فإن الاتجاه المتزايد لكبار السن الذين يتقبلون العيش المنفرد يسلط الضوء على التفضيلات والأولويات المتنوعة داخل مجتمعات الشيخوخة.
ومن خلال تعزيز الروابط الهادفة ودعم الاستقلالية الفردية، يمكن للمجتمع أن يستوعب بشكل أفضل الاحتياجات والتطلعات المتنوعة لكبار السن في العصر الحديث.