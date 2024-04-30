لماذا أصبح كبار السن يفضلون العيش وحدهم؟

في مشهد حيث تبدو مرافقة كبار السن ورعايتهم وكأنها القاعدة بالنسبة للعديد من الثقافات، يكسر جزء كبير من كبار السن هذه الصور النمطية باختيار العيش بشكل مستقل.

وفي حين أن هذا الاتجاه قد يثير القلق بين بعض أفراد الأسرة ومقدمي الرعاية، فإنه يسلط الضوء على تفضيل متزايد للاستقلال بين كبار السن.

إن العيش وحيدًا ليس مجرد مسألة ظروف إجبارية بالنسبة للعديد من كبار السن؛ بل إنه اختيار متعمد يوفر إحساسًا بالحرية وتقرير المصير، دون الحاجة إلى استيعاب الآخرين.

وعلى الرغم من نوبات الوحدة العرضية، يجد هؤلاء الأفراد العزاء في البقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة، مع الاستمتاع برفقة الحيوانات الأليفة، وبالنسبة للبعض، تمتد أهمية العيش المستقل إلى الاعتبارات المالية.

ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بين أفراد الأسرة ومقدمي الرعاية فيما يتعلق بسلامة كبار السن، الذين يعيشون بمفردهم، إذ غالبًا ما تدور الأسئلة المتعلقة بإدارة المهام اليومية، والحصول على الرعاية الطبية، والحفاظ على الروابط الاجتماعية، بشكل كبير في أذهانهم.