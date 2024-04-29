الكشف عن سبب الحركة البطيئة عند كبار السن

يلاحظ معظم كبار السن أنهم لم يعودوا سريعين كما كانوا في السابق، وبعد سنوات من البحث يعتقد الباحثون أنهم ربما اكتشفوا سبب الميل إلى التحرك بشكل أبطأ مع التقدم ​​في العمر.

وفي الدراسة، طلب باحثون من جامعة "كولورادو بولدر" من مجموعتين من المشاركين إكمال مهمة بسيطة تتضمن الوصول إلى هدف على الشاشة.

وشملت المجموعة الأولى أشخاصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، في حين شملت المجموعة الثانية فئة الأعمار بين 66 و87 عامًا.

وقاس الباحثون رد فعل المجموعتين أثناء أداء المهمة ومقدار الطاقة التي بذلوها، والمعروفة أيضًا باسم "تكلفة التمثيل الغذائي"، واكتشفوا أن إكمال الحركة يُكلف المشاركين الأكبر سنًّا طاقة أكبر مقارنة بأقرانهم الأصغر سنًّا.

وتعد الدراسة، التي نُشرت في مجلة JNeurosci، واحدة من أولى الدراسات التي تفصّل في الأسباب التي تجعل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا يتحركون بشكل أبطأ قليلاً مما اعتادوا عليه.

وجاء في نص البحث "قمنا أولاً بقياس تكلفة الوصول عن طريق إنفاق الطاقة الغذائية (الأيضية) لدى المشاركين ووجدنا أن كبار السن يستهلكون طاقة أكثر من الشباب بسرعة معينة، وبالتالي فإن الحركات بالنسبة لكبار السن أكثر تكلفة بشكل موضوعي".