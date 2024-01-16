فيلم كوميدي يعيد الحياة إلى دور العرض في تونس

عادت الحركة إلى دور السينما في تونس، مع بدء عرض الفيلم الكوميدي "سوبر تونسي" بمشاركة عدد من نجوم الكوميديا في تونس، بينهم الممثل كمال التواتي، إضافة إلى كريم الغربي، وبسام الحمراوي، وسفيان الداهش ونعيمة الجاني، وجمال المداني، ولبنى السديري، وسلمى المحجوبي، وأمين السافي.

وبدأ الفيلم باستقطاب عدد مهم من رواد السينما، وأعاد الحركة إلى قاعات السينما التونسية التي بدت شبه مهجورة في السنوات الماضية، باستثناء بعض المناسبات التي تُعرض فيها الأعمال السينمائية الجديدة.

والفيلم من إنتاج "مجمع القوبنطيني" المتخصص في الإنتاج السينمائي في تونس، وإخراج قيس شقير، وهو من سيناريو زين العابدين المستوري وأحمد الصيد وقيس شقير.

وتدور أحداث الفيلم في زمن تصبح فيه تونس "أقوى دولة في العالم" وفق تصور كاتب السيناريو؛ وذلك بفضل سياسات "بطلها الخارق" عثمان، حيث تفرض الإتاوات على جميع دول العالم مقابل حمايتها لهم.