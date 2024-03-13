صورة كيت ميدلتون تثير الشكوك بشأن صحتها وعلاقتها بالأمير ويليام

تكهنات وتحليلات وشكوك

وعلى شبكة "إكس"، تنشط التكهنات والتحليلات، ومنها ما ذهب مثلاً إلى أن وجه الأميرة نُسِخ من غلاف مجلة "فوغ" وألصق على هذه الصورة؛ بهدف إخفاء أثر مرضها الذي لم تُعرف طبيعته.

غير أن إدخال تعديلات على الصور الملكية ليس بالأمر الجديد كلياً؛ ففي القرن العشرين، دَرَج مصوّر قصر وندسور الرسمي، سيسيل بيتون، على إجراء تنقيحات للحصول على اللقطة المثالية، وفق ما روى كاتب السيرة الملكية هوغو فيكرز في صحيفة "تلغراف".

وفي الآونة الأخيرة، أظهرت الصورة الميلادية لعائلة أمير ويلز عام 2023، أو صورة الراحلين الملكة إليزابيث الثانية وزوجها فيليب عام 2020، عدداً من التفاصيل غير المنطقية، ومنها مثلاً إصبع مفقود، وساق إضافية، من دون أن يثير ذلك أي ردّ فعل لدى الجمهور.

وغالباً ما تلتقط كيت صوراً لعائلتها، تُنشَر بعد ذلك في الصحافة.

وسألت الصحافية هانا فيرنس في جريدة "تلغراف": "في عصر الأخبار المزيفة، من يمكننا أن نصدق إذا كانت العائلة المالكة نفسها تنشر صوراً معدّلة؟".

وأيِاً يكن الأمر، أدت مسألة الصورة المنقّحة إلى زرع الشك في ما أُعلِن عن تعافي الأميرة، وحتى في مدى صلابة علاقتها مع وليام، خصوصاً أن قصر كنسينغتون في لندن رفض نشر الصورة الأصلية.

وأظهرت لقطة جديدة التقطها مصوران ملكيان، بعد ظهر الاثنين، الأميرة في سيارة إلى جانب الأمير وليام. لكن الحمى لم تهدأ، إذ اعتبر عدد من مستخدمي شبكات التواصل من فورهم أن الصورة منقّحة أيضاً.

وتأتي هذه الصورة أيضاً بعد أسبوع من الارتباك، غاب خلاله الأمير وليام عن مناسبة رسمية "لأسباب شخصية" غامضة، فيما حُذِفَ من الجدول الرسمي الإعلان عن مشاركة كيت في عرض عسكري في حزيران/يونيو المقبل، بعد ساعات قليلة من نشره.