كيت ميدلتون تعتذر عن صورتها "المعدلة"

"ثقة"

وبعد نقل الصورة التي نشرها القصر، قررت وكالات "أسوشيتد برس" و"رويترز" و"غيتي" وفرانس برس سحبها من خدماتها.

وقالت وكالة فرانس برس في مذكرة إلى عملائها "لقد تبيّن أنّ الصورة التي نشرها قصر كنسينغتون اليوم (الأحد) لكيت وأطفالها تمّ تعديلها، وبالتالي تمّ سحبها من أنظمة وكالة فرانس برس".

واتخذت وكالة "بي ايه" البريطانية القرار نفسه صباح الإثنين، مشيرة إلى عدم وجود "توضيح" من خدمات الزوجين وليام وكيت.

وبعد اعتذار الأميرة، تحدثت مصادر ملكية إلى وكالة "بي ايه" عن حصول "تعديلات طفيفة" على الصورة، مؤكدة أن الزوجين وأطفالهما "أمضوا عيد الأم معًا وقضوا يومًا رائعًا".

وصباح الإثنين، اعتبر الصحافي المتخصص في شؤون الأسرة الملكية البريطانية في قناة "اي تي في" الخاصة أن هذه الصورة التي أُريدَ منها مواجهة نظريات المؤامرة والطمأنة على حالة الأميرة، أدت في النهاية إلى نتيجة "معاكسة تماما".

كما فوجئ متابعون كثر بعدم وجود خاتم زواج في إصبع كيت التي تزوجت الأمير وليام وريث العرش عام 2011.

وبحسب معلق الشؤون الملكية بيتر هانت، فإن هذه القضية محرجة لدوائر قصر كنسينغتون في لندن لأن "الناس سوف يتساءلون من الآن وصاعدًا عمّا إذا كان يمكن الوثوق بها وتصديقها" بشأن صحة الأميرة.