مشاهد مذهلة.. عاصفة شمسية تلوّن سماء العالم (صور وفيديو)
تسببت عاصفة شمسية شديدة ضربت الأرض، مساء الجمعة، بإنارة السماء بأضواء قطبية خلابة في عدد من الدول حول العالم.
وتزداد ظاهرة الشفق القطبي عند حدوث العواصف الشمسية، وهو ما حدث مساء الجمعة، إذ امتدت أضواء الشفق إلى مسافة أبعد نحو الجنوب، ما أدى لمشاهدتها في مناطق غير معتادة على ذلك.
وأوضح أستاذ فيزياء الفضاء في جامعة ريدينغ بإنجلترا، ماثيو أوينز، أن المدى الجغرافي لظهور الأضواء القطبية سيعتمد على قوة العاصفة الشمسية في نهاية المطاف، بحسب وكالة "فرانس برس".
وقال مساء الجمعة: "نصيحتي ستكون اخرجوا الليلة وانظروا (إلى السماء)؛ لأنه إذا رأيتم الأضواء القطبية سيكون ذلك أمرًا مذهلاً".
وأظهرت صور تمّ تداولها على منصات التواصل أضواء قطبية في مناطق عدة من الولايات المتحدة وحتى في لندن.
وقال إيان مانسفيلد من هارتفورد الإنجليزية لوكالة "فرانس برس": "لقد أيقظنا الأطفال للتو لكي يشاهدوا الأضواء القطبية في الحديقة!".
وفي الولايات المتحدة، توقع مسؤولون في مجال الفضاء أن يتم رصد الأضواء القطبية في مناطق مثل شمال ولاية كاليفورنيا وولاية ألاباما.
ونصح برينت غوردون من الوكالة الأمريكية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي السكان بالتقاط صور للسماء حتى في حال لم تكن الأضواء القطبية مرئية بالعين المجردة.
وأوضح: "التقطوا صورة بكاميرات الهواتف المحمولة الحديثة، وسيذهلكم ما ترونه في هذه الصورة مقارنة مع ما رأيتموه بالعين المجردة".
وضربت الأرض، مساء الجمعة، عاصفة شمسية "شديدة" هي الأولى من نوعها منذ العام 2003.
وأعلنت الوكالة الأمريكية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي (NOAA) أن العاصفة الجيومغناطيسية هي من المستوى الخامس على مقياس من 5 درجات، الذي يوصف بأنه "شديد".
وقالت إن "نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس) وشبكات الطاقة والمركبات الفضائية والملاحة عبر الأقمار الصناعية وسواها من التقنيات قد تتأثر".
وأشارت الوكالة إلى أن العاصفة ناجمة عن وصول سلسلة انبعاثات كتلية إكليلية من الشمس إلى الأرض.
وأوضح جون دال، من مركز التنبؤ بالمناخ الفضائي التابع للوكالة الأمريكية، خلال مؤتمر صحافي الجمعة، أن ذلك عبارة عن "انفجارات في الجسيمات النشطة والمجالات المغناطيسية من الشمس".
ويُتوقع استمرار العاصفة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع وصول مزيد من تلك الانبعاثات، وفق الوكالة.
وآخر حدث من هذا النوع بلغ المستوى الخامس كان في أكتوبر/تشرين الأول 2003، وأطلق عليه اسم "عواصف الهالوين" الشمسية، حسب الوكالة.
وتعود أقوى عاصفة شمسية مسجّلة في التاريخ إلى العام 1859، وفق وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، وعُرفت بـ"حدث كارينغتون"، وتسببت حينها باضطرابات في خطوط التلغراف.