مشاهد مذهلة.. عاصفة شمسية تلوّن سماء العالم (صور وفيديو)

تسببت عاصفة شمسية شديدة ضربت الأرض، مساء الجمعة، بإنارة السماء بأضواء قطبية خلابة في عدد من الدول حول العالم.

وتزداد ظاهرة الشفق القطبي عند حدوث العواصف الشمسية، وهو ما حدث مساء الجمعة، إذ امتدت أضواء الشفق إلى مسافة أبعد نحو الجنوب، ما أدى لمشاهدتها في مناطق غير معتادة على ذلك.