الأرض تواجه عاصفة شمسية ضخمة ومخاوف على الاتصالات

وكان مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة قال في وقت سابق، إن مجموعة كبيرة من البقع الشمسية أنتجت العديد من التوهجات الشمسية تتراوح من معتدلة إلى قوية منذ يوم الأربعاء.

ونقل "أكسيوس" عن بيل مورتاغ، منسق برنامج المركز، تأكيده وقوع "6 انفجارات مختلفة موجهة نحو الأرض".

وأضاف مورتاغ: "قد تتسبب الانفجارات الشمسية الإضافية في استمرار العواصف المغناطيسية الأرضية خلال عطلة نهاية الأسبوع"، مبينًا أنه "يمكن للعواصف الجيومغناطيسية أيضا أن تؤدي إلى عروض مذهلة للشفق القطبي تُرى من الأرض".

بدوره، ذكر عالم الفضاء في المركز روب ستينبيرغ أن الدورة الشمسية الحالية هي الخامسة والعشرين "قريبة جدًّا من الحد الأقصى للطاقة الشمسية؛ لذلك يمكننا أن نتوقع نشاطا متكررا".

ويبلغ عمر الدورة الشمسية 11 عامًا وفق ستينبيرغ، الذي أشار إلى أن "العواصف من نوع ( فور جي) نادرة نسبيًّا، حيث يبلغ عددها قرابة 100 على مدار دورة شمسية مدتها 11 عاما".

وأوضح أن "أقوى العواصف هي (فايف جي) وهي الأكثر ندرة، حيث توجد 4 فقط خلال الدورة الشمسية المتوسطة، ولم يكن لدينا أي عواصف من هذا النوع خلال الدورة الشمسية الأخيرة."