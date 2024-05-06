تخليدًا لأصولها.. ميغان ماركل تخطط لزيارة نيجيريا مع أطفالها

يستعد الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل لزيارة نيجيريا قريبًا للمشاركة في محادثات حول ألعاب "إنفيكتوس"، ووفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، يصطحب الثنائي طفليهما الصغيرين في الرحلة المنتظرة.

ومن المقرر أن يزور دوق ودوقة ساسكس الدولة الأفريقية في وقت لاحق من هذا الشهر، إذ من المتوقع أن يقيما مأدبة مع المسؤولين العسكريين ويلتقيان بالجنود وعائلاتهم.

وتتزايد التكهنات حول مشاركة الأميران آرتشي وليليبيت في هذه الرحلة، خاصة بعد أن كشفت ميغان في إحدى حلقات برنامج البودكاست الخاص بها Archetypes عن أصولها النيجيرية، إذ قالت "اكتشفت أن لديَّ أصلًا نيجيريًّا بعد إجراء اختبار الأنساب قبل عامين.