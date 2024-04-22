صديقة ميغان ماركل تتعرض للسخرية بعد جلسة تصوير مع "مربى" الدوقة (صور)

تصدرت الممثلة السابقة في مسلسل Suits والصديقة المقربة لميغان ماركل، أبيجيل سبنسر، لائحة الخمسين المحظوظين الذين حصلوا على جرة محدودة الإصدار من مربى الفراولة الجديد الذي أصدرته الدوقة أخيرا، كواحد من منتجات علامتها التجارية الجديدة American Riviera Orchard.

وبعدما حصلت أبيجيل على الجرة السادسة في الدفعة، ظهرت وهي تحملها في جلسة تصوير مسترخية على العشب تحت أشعة الشمس.

وكانت ميغان ماركل أرسلت بضع جرات من المربى إلى أصدقائها، قبل الإطلاق الرسمي لعلامتها التجارية، وقدمتها في وعاء يحتوي على عدة ثمرات من الليمون والزهور المجففة.

وأشادت أبيجيل بالمربى قائلة "هذا المربى هو المفضل لدي.. طعمه لذيذ.. أحبك جدًا يا م".