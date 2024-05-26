الهند.. 27 قتيلًا في حريق بمتنزه ترفيهي
لقي 27 شخصًا، بينهم أربعة أطفال، حتفهم عندما اندلع حريق في متنزه ترفيهي مزدحم في الهند السبت، بينما عمل رجال الإنقاذ الأحد على تمشيط الموقع.
ونقلت وسائل إعلام هندية، الأحد، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، أن ناجين أبلغوا عن اضطرارهم إلى تحطيم الأبواب والقفز من النوافذ هربًا من الحريق الذي اندلع في مركز مكتظ بالشباب، الذين يستمتعون بألعاب ترفيهية من بينها البولينغ.
ووقع الحريق في مدينة راجكوت بولاية غوجارات الغربية، ولفت جثث بالأكفان البيضاء قبل نقلها من المكان.
وقالت الشرطة إن "الأطفال الأربعة الذين تم الإبلاغ عن وفاتهم تقل أعمارهم عن 12 عامًا، وحذرت من أن العديد من الجثث كانت محترقة الى درجة تجعل من الصعب التعرف عليها".
وقال إليش خير عنصر الإطفاء في راجكوت للصحافيين، إنّ أكثر من 300 شخص كانوا في مبنى مكوّن من طابقين في متنزه "تي آر بي" الترفيهي، عندما اندلع حريق خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأضاف "حوصر الناس عندما انهار هيكل مؤقت في المنشأة قرب المدخل، ما جعل من الصعب عليهم الخروج"، موضحًا أن النيران انتشرت سريعًا بسبب ما تحتويه الصالة من مواد قابلة للاشتعال.
وروى أحد شهود العيان لصحيفة إنديان إكسبريس، "كنا نلعب البولينغ عندما أبلغنا اثنان من الموظفين باندلاع حريق في الطابق الأرضي وبوجوب المغادرة، وسرعان ما امتلأ المكان بالدخان".
وتابع "حاولنا الهروب من الباب الخلفي، لكننا لم نتمكن من ذلك. رأيت شعاعًا من الضوء يأتي من الخارج. ركلت لوح الصفيح وخرج خمسة منا، وقفزنا من الطابق الأول"، مقدّرًا عدد الأشخاص الذين كانوا موجودين في الطابق الأول بنحو 70 على الأقل بينهم أطفال.