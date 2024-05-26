الهند.. 27 قتيلًا في حريق بمتنزه ترفيهي

لقي 27 شخصًا، بينهم أربعة أطفال، حتفهم عندما اندلع حريق في متنزه ترفيهي مزدحم في الهند السبت، بينما عمل رجال الإنقاذ الأحد على تمشيط الموقع.

ونقلت وسائل إعلام هندية، الأحد، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، أن ناجين أبلغوا عن اضطرارهم إلى تحطيم الأبواب والقفز من النوافذ هربًا من الحريق الذي اندلع في مركز مكتظ بالشباب، الذين يستمتعون بألعاب ترفيهية من بينها البولينغ.

ووقع الحريق في مدينة راجكوت بولاية غوجارات الغربية، ولفت جثث بالأكفان البيضاء قبل نقلها من المكان.