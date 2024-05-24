مقتل 14 شخصاً في حريق مبنى بالعاصمة الفيتنامية هانوي

قتل 14 شخصاً على الأقل وأصيب 3 آخرون جرّاء حريق اندلع بمنطقة سكنية مكتظة بالسكان في هانوي في وقت مبكر من صباح الجمعة.

وقالت وزارة الأمن العام في بيان إن رجال الإطفاء تمكنوا من إنقاذ 7 أشخاص من الحريق الذي شب في مبنى مكون من 5 طوابق في زقاق صغير بالعاصمة الفيتنامية.

وقالت الوزارة إنها تحقق في أسباب الحريق الذي لم يتم التعرف على ضحاياه بعد.

وفي سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، أسفر حريق في مبنى سكني بهانوي عن مقتل 56 شخصا على الأقل، بينهم أطفال، وإصابة 37 آخرين.