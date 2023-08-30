دراسة: وفيات الكحول في إسكتلندا ترتفع لأعلى مستوى منذ 14 عامًا

ذكرت صحيفة "تليغراف"، أن وفيات الكحول في إسكتلندا ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ 14 عامًا، وفق أرقام رسمية، على الرغم من ادعاء الحزب الوطني الإسكتلندي بأن الحد الأدنى لتسعير الكحول ناجح.

وأظهرت إحصائيات السجلات الوطنية في إسكتلندا، أن 1276 شخصًا ماتوا بسبب حالات مرتبطة بالكحول العام الماضي، أي أكثر بـ 31 شخصًا عن العام 2021، وأعلى إجمالي منذ العام 2008.

وتوزعت الحالات بواقع الثلثين للرجال، 836 حالة وفاة، و440 حالة وفاة للإناث.

وبحسب الدراسة، فإن الأرقام الجديدة أظهرت أن الإسكتلنديين في المجتمعات الأكثر فقرًا كانوا أكثر عرضة للوفاة بسبب الكحول بأربعة أضعاف عن أولئك الذين يعيشون في المناطق الأكثر ثراء.