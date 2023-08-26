حملة برتغالية ضد القيادة تحت تأثير الكحول تسجل مخالفات قياسية

ذكرت صحيفة "Acoriano Oriental" أن حملة سلامة مرورية نفذتها الأجهزة المختصة في البرتغال لمتابعة ظاهرة القيادة تحت تأثير الكحول سجلت ما مجموعه 884 مخالفة خلال أسبوع واحد فقط.

وأوضحت الصحيفة أن الحملة تم تنظيمها بشكل مشترك، الأسبوع الماضي، من قبل الهيئة الوطنية للسلامة على الطرق "ANSR"، وشرطة الأمن العام "PSP"، والحرس الجمهوري الوطني "GNR".

وأشارت في تقرير لها إلى أن الحملة شملت تفتيش 48.809 من المركبات، مما أدى إلى رصد إجمالي 13.691 مخالفة، منها 884 مخالفة مرتبطة بالكحول.

وقالت الصحيفة: "سُجل خلال فترة الحملة 2.694 من الحوادث أسفرت عن 6 وفيات و63 إصابة خطيرة و903 إصابات طفيفة.. الضحايا الستة 5 منهم ذكور وتتراوح أعمارهم بين 28 و81 عامًا".

وأضافت أن هذا الارتفاع في عدد الحوادث يدل - بشكل كبير- على مدى عدم التزام الكثير من السائقين بمعايير السلامة، وإصرار البعض على القيادة تحت تأثير الكحول أيضًا.

وتأتي هذه الحملة المرورية كجزء من خطة تفتيش حكومية، تشتمل على 5 مراحل، تنفذها الهيئة الوطنية للسلامة، للتوعية حول مخاطر القيادة تحت تأثير الكحول.

المصدر: صحيفة "Acoriano Oriental" البرتغالية