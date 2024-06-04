لديه شريكة.. تحقيقات "سفاح التجمع" تكشف عن مفاجأة مدوية
كشفت التحقيقات عن مفاجأة جديدة مدوية في قضية "سفاح التجمع" التي هزت الرأي العام في مصر، إثر القبض على شاب متهم بقتل النساء من محافظات مختلفة، بطريقة وحشية بعد استقطابهن لممارسة الرذيلة معهن بمحل سكنه بحي "التجمع" في القاهرة.
وتتمثل المفاجأة في ظهور شريكة للمتهم الرئيس، وهي امرأة متهمة بجلب الضحايا له من واقع نشاطها الإجرامي.
وتبين من أقوال واعترافات المتهمة بأنها شريكة سفاح التجمع في جرائمه، وتدعى "حنان"، وأنها تعرفت عليه منذ قرابة عام حيث طلب منها إحضار فتيات ليل له كي يمارس معهن الرذيلة مقابل مبالغ مالية كبيرة، وكان يشترط فتيات بمواصفات محددة مثل تمتعهن ببنبة جسمانية صغيرة وعدم وجود عائلات لهن تفاديًا للمشاكل.
وفجرت المتهمة مفاجأة أخرى، إذ تبين أنها قدمت ابنتها للسفاح، وأنه مارس معها علاقة جنسية، مشيرة إلى أنها ما زالت على قيد الحياة، وأنه لم يقدم على قتلها.
وأوضحت المتهمة أن أول فتاة قدمتها له بعد ممارسته الرذيلة مع ابنتها كانت تدعى "رحمة"، وهي آخر ضحاياه، ولاحظت اختفاءها وعندما استفسرت منه عنها أنكر أنه رآها بعد أن مارس معها الجنس.
ودافعت المتهمة عن نفسها بأنها لم تكن تعلم بنشاط السفاح الإجرامي، وأنه كان يقتل ضحايا أو حتى يقوم بتعذيبهن.
وأمرت نيابة بورسعيد الكلية بحبس المتهمة 15 يوما على ذمة التحقيقات، على أن يتم عرضها في الموعد المحدد للتجديد، وتستكمل النيابة العامة التحقيق في القضية.