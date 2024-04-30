لأول مرة.. الملك تشارلز يتحدث عن لحظة تلقيه خبر إصابته بالسرطان

وتعد هذه الزيارة أول ظهور رسمي وعلني للملك تشارلز منذ تشخيص إصابته بالسرطان في أوائل فبراير الماضي.

يذكر أن الملك تشارلز يتلقى العلاج من نوع غير معروف من السرطان، وأعلن يوم الجمعة الماضي أنه سيعود إلى واجباته العامة.

وبحسب الخبراء الملكيين يشير هذا التطور إلى التقدم الإيجابي الذي أحرزه تشارلز بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من رعاية مرضى السرطان.