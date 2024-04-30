لأول مرة.. الملك تشارلز يتحدث عن لحظة تلقيه خبر إصابته بالسرطان
خلال لقائه اليوم بمرضى السرطان في مركز "ماكيلان بمستشفى جامعة كزليدج لندن"، كشف الملك تشارلز بشجاعة عن شعوره عندما تلقى تشخيصه بالمرض الخبيث.
وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، وصف تشارلز بصراحة لحظة إخباره بأنه مصاب بالمرض، مشيرا إلى أنه أصيب بصدمة.
وذهب الملك للقاء الموظفين في المركز الذين وقفوا للاطمئنان على صحته، فرد قائلا: "أنا بخير، شكرًا جزيلاً لكم، المرض ليس سيئًا للغاية".
وأبدى الملك تشارلز تعاطفه مع إحدى مريضات السرطان التي تلقت جرعة علاجها الكيميائي، حيث أمسك بيدها وقال: "المرض يشكل دائمًا صدمة صغيرة، أليس كذلك؟"، ومضى تشارلز: "يجب أن أتلقى جرعتي من العلاج بعد ظهر هذا اليوم أيضًا".
وتعد هذه الزيارة أول ظهور رسمي وعلني للملك تشارلز منذ تشخيص إصابته بالسرطان في أوائل فبراير الماضي.
يذكر أن الملك تشارلز يتلقى العلاج من نوع غير معروف من السرطان، وأعلن يوم الجمعة الماضي أنه سيعود إلى واجباته العامة.
وبحسب الخبراء الملكيين يشير هذا التطور إلى التقدم الإيجابي الذي أحرزه تشارلز بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من رعاية مرضى السرطان.