إعلان جديد من قصر بكنغهام بشأن نشاطات الملك تشارلز

سيعود الملك تشارلز إلى استئناف مهامه العامة الأسبوع المقبل، لأول مرة منذ تشخيصه بالسرطان، وذلك بعد أن أبدى تقدما جيدا في العلاج وفق ما نقلت رويترز عن قصر بكنغهام أمس الجمعة.

وفي فبراير الماضي أفاد قصر بكنغهام أن "أثناء العملية الجراحية الأخيرة التي خضع لها الملك تشارلز بسبب تضخم حميد في البروستات، تم اكتشاف مشكلة أخرى"، و"أظهرت فحوصات لاحقة وجود شكل من أشكال السرطان".