الملك تشارلز يحيي ذكرى ميلاد والدته الـ98 في الكنيسة (صور)
أحيا الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا، ذكرى ميلاد والدته الملكة إليزابيث الـ98، من خلال حضور قداس في الكنيسة.
وبيَّنت الصور التي نشرتها الصحف البريطانية، أفراد العائلة المالكة وهم يغادرون الكنيسة في "كراثي كيرك" بالقرب من قلعة "بالمورال" في اسكتلندا.
وتولى تشارلز قيادة السيارة بنفسه، حيث جلست إلى جانبه زوجته أثناء مغادرتهما، موجهان التحية للمتفرجين المتواجدين في أرجاء الكنيسة.
وظلت ذكرى الملكة إليزابيث الثانية حية على منصات التواصل الاجتماعي طوال اليوم، حيث شاركت زوجة ابنتها السابقة، سارة فيرجسون عبر إنستغرام، منشورًا مؤثرًا قدمت لها من خلاله التحية.
بالإضافة إلى ذلك، أكد حساب "دير وستمنستر" على إنستغرام ذكرى ميلاد الملكة، بينما شاركت صفحة "مضمار أسكوت" لسباق الخيل فيديو لأحد السباقات التي فازت فيها الملكة.
وبالعودة إلى الملك تشارلز الذي كشف عن إصابته بالسرطان وخضوعه للعلاج في فبراير الماضي، فقال الصحفيون إنه بدا بصحة جيدة ومعنويات مرتفعة في ظهوره الأخيرة.
يذكر أن آخر مرة ظهر فيها الملك تشارلز للعلن كانت عندما حضر قداس الفصح في الكنيسة مع زوجته كاميلا، قبل نحو شهر.