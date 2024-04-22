الملك تشارلز يحيي ذكرى ميلاد والدته الـ98 في الكنيسة (صور)

بالإضافة إلى ذلك، أكد حساب "دير وستمنستر" على إنستغرام ذكرى ميلاد الملكة، بينما شاركت صفحة "مضمار أسكوت" لسباق الخيل فيديو لأحد السباقات التي فازت فيها الملكة.

وبالعودة إلى الملك تشارلز الذي كشف عن إصابته بالسرطان وخضوعه للعلاج في فبراير الماضي، فقال الصحفيون إنه بدا بصحة جيدة ومعنويات مرتفعة في ظهوره الأخيرة.

يذكر أن آخر مرة ظهر فيها الملك تشارلز للعلن كانت عندما حضر قداس الفصح في الكنيسة مع زوجته كاميلا، قبل نحو شهر.