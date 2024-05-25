حريق وراء الهبوط الاضطراري لطائرة "فوكر" الإيرانية(فيديو)
كشف أحد ركاب طائرة "فوكر 100 التابعة للخطوط الجوية الإيرانية" التي اضطرت لـ"هبوط اضطراري" في مطار مدينة أردبيل، عن وجود رائحة حريق قوية في الطائرة.
وقال الراكب لموقع "إذاعة فراد" الإيراني المعارض، دون الكشف عن هويته بعدما أرسل فيديو، "إن قائد الطائرة أعلن أن "خطأ فنيا" هو سبب الهبوط الاضطراري؛ إذ اضطر إلى الدوران حول المطار عدة مرات حتى سمح له بالهبوط"
وأضاف أنه خلال كل لحظات الهبوط المرعبة، كانت هناك "رائحة احتراق قوية" في الطائرة، مبيناً "أن بعض أقنعة الأكسجين لا تعمل، وأن العديد من الركاب أصيبوا بضيق في التنفس".
ووفقا له، بعد هبوطهم في مطار أردبيل الساعة 10:00 مساء الجمعة، لم يتم توفير الفنادق والطعام لهم فحسب، بل لم يسمح لهم حتى بالذهاب إلى "الصلاة"، وفي الساعة 12:00 من ظهر اليوم غادر الركاب إلى تبريز بواسطة الباص، كما فضل بعض الركاب المغادرة في الصباح بسبب الظروف الجوية والضباب".
وكان مدير عام مطارات محافظة أردبيل، محمد قصبي، أعلن في وقت سابق من اليوم السبت، عن "هبوط اضطراري لطائرة من طراز فوكر 100 تابعة للخطوط الجوية الإيرانية" في مطار أردبيل.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال محمد قصبي، إن رحلة طهران - تبريز، لم تتمكن من الهبوط في مطار تبريز بسبب عطل فني، وهبطت في مطار أردبيل، وتم نقل ركابها إلى تبريز بالحافلة.
وبحسب قصبي، بعد هذا الهبوط الاضطراري، "عانى أربعة أشخاص من الغثيان والصداع وألم في الأذن"، وتم علاجهم من قبل عمال الطوارئ في العيادات الخارجية.
ولم يوضح المزيد عن الخلل الفني وتفاصيل الحادثة، لكنه قال، إن جميع المستشفيات في أردبيل في وضع "الاستعداد".