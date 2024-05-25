حريق وراء الهبوط الاضطراري لطائرة "فوكر" الإيرانية(فيديو)

وكان مدير عام مطارات محافظة أردبيل، محمد قصبي، أعلن في وقت سابق من اليوم السبت، عن "هبوط اضطراري لطائرة من طراز فوكر 100 تابعة للخطوط الجوية الإيرانية" في مطار أردبيل.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال محمد قصبي، إن رحلة طهران - تبريز، لم تتمكن من الهبوط في مطار تبريز بسبب عطل فني، وهبطت في مطار أردبيل، وتم نقل ركابها إلى تبريز بالحافلة.

وبحسب قصبي، بعد هذا الهبوط الاضطراري، "عانى أربعة أشخاص من الغثيان والصداع وألم في الأذن"، وتم علاجهم من قبل عمال الطوارئ في العيادات الخارجية.

ولم يوضح المزيد عن الخلل الفني وتفاصيل الحادثة، لكنه قال، إن جميع المستشفيات في أردبيل في وضع "الاستعداد".