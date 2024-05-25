هبوط اضطراري لطائرة إيرانية كانت متجهة إلى تبريز

وقال مدير عام مطار أردبيل محمد قصبي، للوكالة: "الليلة الماضية هبطت رحلة طهران - تبريز، التي لم تتمكن من الهبوط في مطار تبريز بسبب مشاكل فنية، في مطار أردبيل، وتم نقل ركابها إلى تبريز براً".

وأضاف أن "رحلات مطار أردبيل الآن مفتوحة، لكن الظروف الجوية غير مناسبة، حيث يبلغ مدى الرؤية 100 متر، وهناك إمكانية لإلغاء رحلات هذا المطار".

وفي سياق متصل، كشفت جامعة العلوم الطبية في أردبيل عن إصابة أربعة أشخاص بالغثيان والصداع وألم في الأذن جراء الهبوط الاضطراري للطائرة.

وبحسب هذا التقرير، أرسل مركز إدارة الطوارئ الطبية في الجامعة سبع سيارات إسعاف وحافلة إسعاف ومركبة قيادة إلى الموقع، كما وضعت مستشفيات أردبيل على أهبة الاستعداد.

ويعاني قطاع الطيران المدني في إيران من تهالك أسطوله من الطائرات التي يعود تاريخ الكثير منها إلى ما قبل الثورة في عام 1979، كما زادت العقوبات الأمريكية من معاناة هذا القطاع.