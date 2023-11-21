تقرير أوروبي: خُمس البرتغاليين يشعر بالفقر

قال تقرير صادر عن "يوروستات" المختصة بالإحصاءات في المفوضية الأوروبية، أمس الاثنين، إن واحدًا من كل خمسة برتغاليين يعدّ نفسه فقيرًا، خاصة النساء.

ووفقًا لصحيفة "Jornal de noticias" البرتغالية، التي أوردت تقرير "يوروستات" فإن عدم توفر الإمكانيات المالية لتغطية النفقات الشهرية يؤثر على السكان الذين لديهم درجة منخفضة من التعليم أكثر بثلاثة أضعاف من الحاصلين على التعليم العالي.

وأظهر التقرير أن الأطفال فقط يعيشون في 27.6% من المنازل البرتغالية. ومع ذلك، فإن البرتغال أقل بقليل من المتوسط ​​في دول الاتحاد الأوروبي، إذ لا يوجد أطفال في 75.7% من منازل البرتغال.

وتوقع أن يصبح الانخفاض في معدلات المواليد أسوأ، في البرتغال.

في عام 2022، كان عدد الأسر البرتغالية التي لديها أطفال أقل بنسبة 6.7% مقارنة بعام 2019، ما يعني أن ما يقرب من 17% من المنازل البرتغالية تستوعب طفلاً واحداً، و1.7% فقط لديها ثلاثة أطفال.

وأشار التقرير إلى أن انخفاض معدلات المواليد غالبًا ما يكون نتيجةً للاعتقاد بعدم وجود موارد مالية كافية لتوسيع الأسر. حيث يرى 23.4% من سكان البرتغال أنهم فقراء، ولا سيما بين النساء.

ولفت التقرير إلى اعتراف 24% من النساء البرتغاليات بالفقر، في حين عبَّر عن هذا التصور 22.9% من الرجال. وهو فرق شائع في معظم الدول الأوروبية.

بالإضافة إلى ذلك، يعيش نحو 11% من البرتغاليين ذوي المؤهلات التعليمية العليا في فقر. لكن هذا النقص يشعر به 30% من الأشخاص ذوي التعليم الأقل.

المصدر: صحيفة "Jornal de noticias" البرتغالية