تقرير: استقرار البطالة في البرتغال قرب أدنى مستوياتها

بقي معدل البطالة في البرتغال مستقرًا في الربع الثالث من العام الجاري عند 6.1%، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوى له منذ 21 عامًا المسجل في الربع الثاني من العام الماضي، وفق صحيفة "جورنال إكونومي" البرتغالية.

وقالت الصحيفة إن القراءة في منطقة اليورو ليست بعيدة أيضًا عن أدنى مستوياتها التاريخية للعملة الموحدة، مما دفع صندوق النقد الدولي إلى التذكير بالآثار المحتملة على التضخم، خوفًا من آثار الضغط وعودة الأسعار إلى الارتفاع.

وبحسب الصحيفة، كان الحد الأدنى لمدة 21 عامًا الذي تم تسجيله، العام الماضي، في البرتغال 5.7%، أقل بقليل من المعدل الحالي البالغ 6.1%، وهو سيناريو ليس بعيدًا جدًا عن ذلك الذي شهدته منطقة اليورو.

وبينت أنه مع 6.5%، في أيلول/ سبتمبر الماضي، بلغت القراءة 0.1% نقطة فقط ،أعلى من الحد الأدنى التاريخي البالغ 6.4٪ المسجل في آب/ أغسطس الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى تزايد المخاوف بشأن تأثيرات هذا الجمود في سوق العمل على التضخم، إذ كرر البنك المركزي الأوروبي تحذيراته بشأن هذه الديناميكية، خوفًا من استمرار ظاهرة الأسعار لفترة أطول ومقاومة لأسعار الفائدة مقارنة بالتقديرات في بداية تشديد السياسة النقدية.