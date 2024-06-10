الجزائر.. بيع الأضاحي بالتقسيط للتغلب على ارتفاع الأسعار

مع بدء العد التنازلي لعيد الأضحى المبارك، انتشرت في الجزائر ظاهرة بيع أضاحي العيد بالتقسيط للتغلب على معضلة الارتفاع الجنوني في أسعارها.

وتشهد البلاد موجة ارتفاع في أسعار الأضاحي وصفها مراقبون محليون بـ"غير المسبوقة"؛ حيث يتراوح سعر الرأس الواحد بين 50 إلى 150 ألف دينار جزائري، لتكسر حاجز ما يوازي 1000 دولار في سابقة هي الأولى من نوعها.

وكشفت مزارع كباش وتجار عن اتجاههم للبيع بالتقسيط على 6 أشهر يدفع خلالها الزبون مبلغ 10 آلاف دينار بحد أدنى للشهر الواحد، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية والخدماتية العمومية والتعاونيات الاستهلاكية.

وأوضح مدير مؤسسة "كرومي الحاج المهدي" لبيع الكباش، بولايتي ادرار وتيميمون، أن مؤسسته فتحت أبواب البيع بالتقسيط، منذ أربع سنوات من خلال التعاقد مع لجنة الخدمات الاجتماعية لبضع مؤسسات بمقر الولاية.

وأكد في تصريحات للصحافة المحلية أنه في إطار عملية البيع يتم تسليم الزبون وصلًا بالدفع مدونًا عليه سعر الأضحية التي يرغب في اقتنائها، قبل ملء الاستمارة الخاصة بعملية الشراء، وبعد استكمال الإجراءات الإدارية المطلوبة بين المؤسسة ولجنة الخدمات، يتوجه الزبون مباشرة لاقتناء الأضحية.