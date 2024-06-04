الجزائر.. ما سر الارتفاع الجنوني في أسعار أضاحي العيد؟

تشهد الجزائر موجة ارتفاع في أسعار أضاحي العيد وصفها مراقبون محليون بـ"الجنونية" و"غير المسبوقة"؛ حيث يتراوح رأس الماشية بين 50 إلى 150 ألف دينار جزائري، لتكسر حاجز ما يوازي 1000 دولار في سابقة هي الأولى من نوعها.

وأرجع رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، محمد يزيد حمبلي، سبب ارتفاع أسعار الأضاحي إلى الجفاف الذي شهدته الولايات الشمالية والزراعية في البلاد؛ ممّا أدّى إلى انخفاض عدد رؤوس الماشية.

وأضاف حمبلي في تصريحات إذاعية، أن العوامل المناخية الصعبة تسببت في ارتفاع تكاليف تربية الماشية أو ما يعرف بمدخلات الإنتاج أمام تراجع المراعي الطبيعية.