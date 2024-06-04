الجزائر.. ما سر الارتفاع الجنوني في أسعار أضاحي العيد؟
تشهد الجزائر موجة ارتفاع في أسعار أضاحي العيد وصفها مراقبون محليون بـ"الجنونية" و"غير المسبوقة"؛ حيث يتراوح رأس الماشية بين 50 إلى 150 ألف دينار جزائري، لتكسر حاجز ما يوازي 1000 دولار في سابقة هي الأولى من نوعها.
وأرجع رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، محمد يزيد حمبلي، سبب ارتفاع أسعار الأضاحي إلى الجفاف الذي شهدته الولايات الشمالية والزراعية في البلاد؛ ممّا أدّى إلى انخفاض عدد رؤوس الماشية.
وأضاف حمبلي في تصريحات إذاعية، أن العوامل المناخية الصعبة تسببت في ارتفاع تكاليف تربية الماشية أو ما يعرف بمدخلات الإنتاج أمام تراجع المراعي الطبيعية.
واستوردت الجزائر هذا العام كميات من الأغنام الرومانية ضمن صفقة لاستيراد 100 ألف رأس، لكن تبين أنها موجهة للذبح بغرض سد حاجة السوق من اللحوم، وليست للبيع كرؤوس حية.
وبحسب إحصاءات رسمية، فإن إجمالي الثروة الحيوانية في الجزائر بلغت نحو 36 مليون رأس لعام 2023، منها 17 مليون من رؤوس الأغنام.