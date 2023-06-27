نصائح صحية لتناول اللحوم في عيد الأضحى

يتميز عيد الأضحى بتناول اللحم الخاص بالأضحية خلال التجمعات العائلية، لذلك تعرف على أهم النصائح الصحية اللازم اتباعها لتناول اللحوم دون الشكوى من أي مشكلة صحية.

إزالة الدهون قدر الإمكان من اللحوم قبل إعدادها للطهي

وجود كميات كبيرة من الدهون والبروتينات في وجبة واحدة يجعل من اللحوم طعاما عسير الهضم، لذلك فإن سلق اللحوم أفضل بكثير من القلي والتحمير.

إضافة طبق من الخضراوات المطهية مع أطباق اللحوم

تلعب الخضراوات دورا هاما في الهضم والامتصاص الصحي للدهون، مثل: البطاطس، الجزر، البازلاء، والبروكلي.

اختيار أجزاء معينة من اللحوم (مثل منطقة الرقبة أو الفخذ)

حيث تحتوي هذه الأجزاء على كميات من الدهون أقل نسبيا مقارنة بالأجزاء الأخرى.

اللحوم المشوية من طرق الإعداد الجيدة والصحية

لتناول اللحم مشويًّا يفضل إزالة أي دهون ظاهرة، وفقًا لما أورده موقع المستشفى "السعودي الألماني"، لتجنب تساقطها على الفحم وتكوين مواد ضارة بالصحة، ولا بد من تصغيرحجم قطع اللحم للحد من الوقت الذي تستغرقه فى التعرض للحرارة.

ويفضل عند تتبيل اللحوم وإعدادها للشوي، إضافة الليمون والخل بهدف الحد قدر المستطاع من تكوين أي مواد ضارة.

عدم الإفراط بتناول اللحوم

معدل الاستهلاك اليومي للحوم ينبغي ألا يزيد على 75 – 100 غرام، وذلك لتجنب العديد من المشكلات الصحية، مثل: (اضطرابات الجهاز الهضمي، النقرس، أمراض القلب والشرايين، وارتفاع مستويات الكوليسترول).