تعرف على أبرز حفلات نجوم الغناء العربي في عيد الأضحى

يواصل نجوم الغناء العربي استعداداتهم المكثفة لإحياء الحفلات التي تعاقدوا عليها خلال الفترة الماضية، وذلك في موسم عيد الأضحى الذي ينطلق بعد أيام.

ويرصد موقع “إرم نيوز” حفلات أبرز نجوم الغناء خلال أيام العيد على النحو الآتي:

شيرين عبدالوهاب في لندن خامس أيام العيد

قررت المطربة المصرية، شيرين عبدالوهاب، الاحتفال مع جمهورها بعيد الأضحى من خلال حفل غنائي داخل فندق هيلتون “بارك لين” بلندن، وذلك خامس أيام عيد الأضحى.

واختارت إدارة الحفل الفنانة شيرين، بعد اعتذار المطربة اللبنانية، ميريام فارس، بسبب مرورها بأزمة صحية.

رامي صبري وأصالة وتامر حسني في القاهرة

إلى ذلك، تلتقي المطربة السورية، أصالة، مع جمهورها في مصر للاحتفال بعيد الأضحى بالساحل الشمالي، من خلال حفلها الغنائي الذي تحييه للمرة الأولى هناك، في ثالث أيام عيد الأضحى، الخميس 23 آب/ أغسطس.

ويشارك الفنان المصري، رامي صبري، ضمن حفلات موسم الأضحي بحفل غنائي في خامس أيام العيد، السبت 25 أغسطس مع جمهوره بمحافظة ‎بني سويف بصعيد مصر.

أما الفنان، تامر حسني، فيقدم حفله الغنائي في مصر داخل أحد النوادي الرياضية بالقاهرة “نادي الشمس” خامس أيام العيد، حيث كان من المقرر أن يقام الحفل ثالث أيام العيد، ولكنه تأجل بسبب انشغال تامر بالسفر إلى دبي، لحضور العرض الخاص لأحدث أفلامه السينمائية “البدلة” هناك.

كاظم الساهر في الأردن.. ونجوى كرم في لبنان

ويحيي المطرب العراقي، كاظم الساهر، حفلين غنائيين في عيد الأضحى، وسط جمهوره بمنطقة البحر الميت في الأردن يومي 23 و24 آب/أغسطس، وهما ثالث ورابع أيام العيد.

بينما تحتفل المطربة، نجوى كرم، بعيد الأضحى مع جمهورها في لبنان، وتحيي حفلها الغنائي هناك ثالث أيام العيد في كازينو لبنان.