انتقادات حادة لتامر حسني بسبب فتاة “التاتو” (صور)

تعرض الفنان المصري تامر حسني، لانتقادات كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صور التقطت له مع إحدى المعجبات.

وأثارت الفتاة التي أطلق عليها نشطاء مواقع التواصل “فتاة التاتو”، جدلًا كبيرًا نظرًا لقربها الشديد من تامر حسني أثناء التقاط الصور.

وحاولت الفتاة إظهار “التاتو” الذي على رسغها في الصور ويرجح أنه يحمل اسم تامر، بينما كانت الفتاة تخرج لسانها وظهرت بملابس كاشفة للبطن ما زاد حدة الانتقادات.

وعلقت إحدى المتابعات على هذه الصورة بقولها: “لو أنا مراته مكانش دخل البيت بعد الصورة دي”.

يذكر أن تامرحسني تزوج من المغنية بسمة بوسيل، التي شاركت في برنامج “ستار أكاديمي” في نسخته السادسة، وأنجبت منه فتاة.