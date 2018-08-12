السعودية تحدد إجازة عيد الأضحى وسط ترقب لتقديم موعد صرف رواتب أغسطس

حددت وزارة الخدمة المدنية في السعودية، أيام إجازة عيد الأضحى المبارك الذي سيحل يوم الثلاثاء بعد القادم، لتمتد على مدى 11 يوماً، فيما يترقب موظفو المملكة تحديد موعد جديد لرواتب شهر أغسطس/آب بحيث يتم صرفها قبل العيد، رغم عدم وجود أي مؤشر لتغيير موعد الصرف.

وقالت وزارة الخدمة المدنية المسؤولة عن موظفي القطاع الحكومي العام، إن عطلة عيد الأضحى ستبدأ بنهاية دوام الأربعاء الموافق ٤ ذو الحجة ( 15 أغسطس/آب الجاري)، وستكون بداية الدوام بعد الإجازة يوم الاثنين الموافق ١٦ ذو الحجة (27 أغسطس /آب).

وتلتزم كل المؤسسات الرسمية السعودية بالتعطيل طوال مدة الإجازة، باستثناء بعض القطاعات التي تستمر في العمل بشكل دائم، مثل المستشفيات، فيما تمنح غالبية الشركات الخاصة إجازة أقصر لموظفيها في السعودية.

ويترقب كثير من السعوديين، صدور قرار رسمي بتقديم موعد صرف رواتب شهر أغسطس/آب الجاري، بحيث تكون قبل حلول عيد الأضحى بدلاً من موعدها المقرر في 27 أغسطس/آب، والذي يصادف يوم انتهاء إجازة العيد.

ولم يصدر أي قرار رسمي حول تغيير موعد صرف الرواتب لحد الآن، كما لم تعلق وزارة المالية على تساؤلات واسعة بهذا الخصوص لمدونين سعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكثيراً ما يتم تغيير موعد صرف الرواتب في عيدي الفطر والأضحى، بحيث يتم صرفهما قبيل حلول تلك الأعياد بهدف توفير سيولة للمواطنين تمكنهم من شراء مستلزمات العيد.