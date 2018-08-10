ميريام فارس تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة إصابتها بالسرطان

خرجت الفنانة اللبنانية ميريام فارس عن صمتها لتوضح حقيقة إصابتها بمرض السرطان، بعد أن أثارت حالة جدل حول مرضها خلال الأيام القليلة الماضية.

وأصدرت ميريام بيانًا رسميًا، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”، جاء فيه: “ترددت كتير قبل ما إحكي لأن ولا مرة حبيت إنو تكون تفاصيل حياتي الخاصة، بالتحديد اللي بتزعل مستباحة للعلن”.

وتابعت: “بس محبتكن وكسرة أهلي جبرتني إطلع عن صمتي، بشكر من كل قلبي كل الناس اللي سألت عني واطمنت على صحتي ولكل يللي عم يدعولي بالشفاء ويصلولي، بقلن أنا كمان بحبكن وأنا محظوظة فيكن كتير”.

وأوضحت: “سبق وصرحت إني بحاجة لشوية وقت لإتعافى وإرجعلكن ميريام القوية اللي بتعرفوها، صحيح إني عم بقطع بحالة صحية دقيقة وحرجة بس مش كل مصيبة إسمها سرطان”.

واختتمت حديثها قائلة: “أنا ما معي سرطان، كفى متاجرة بصحة الناس، بشكركن كلكن وبتمنى الشفاء لكل مريض”.