وضعها الصحي أسوأ من أليسا.. هل ميريام فارس مصابة بالسرطان؟

كشف الصحفي اللبناني إيلي باسيل، أمس الأربعاء، أن ملكة المسرح ميريام فارس بوضع صحي حرج، وأنها تحتاج إلى الدعوات والصلوات من الجميع.

ورغم أن باسيل لم يفسر طبيعة مرض ميريام فارس، إلا أنه قال على انستغرام إن وضع الفنانة إليسا وما مرت به لا يقارن بحالة ميريام الصحية الآن.

وكانت ميريام قد نشرت قبل عدة أيام على صفحتها في انستغرام مقطع فيديو، ضم أمنيات بالشفاء من قبل عدد من محبيها، وعلقّت أسفله قائلة: “شكر كبير للكل، أنا كمان اشتقتلكن كتير وإن شاء الله بتعافى بسرعة وبشوفكن قريبًا”.

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