إنتر ميلان يتراجع ويزيل حسابات لاعبيه على انستغرام من قمصانهم

تراجع إنتر ميلان الإيطالي عن فكرة مجنونة بارتداء لاعبيه قمصانًا مكتوبًا على ظهرها حساباتهم على انستغرام بدلًا من أسمائهم وذلك خلال مواجهة كالياري في الدوري.

وكشف النيرازوري عن تغييره في شكل قمصان لاعبيه بوضع صورة لقمصان لاعبيه وعلى ظهرها حساباتهم على انستغرام بدلًا من الأسماء قبل استضافة كالياري في سان سيرو في إطار الاحتفال بليلة #InterSocialNight النادي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهذا الأمر كان يحدث في الماضي في ألعاب أخرى منتشرة في الولايات المتحدة الامريكية مثل كرة السلة والبيسيبول لكن هذا الأمر كان سيصبح الأول على العالم في كرة القدم.

وكشف إنتر ميلان عن القمصان الجديدة في غرفة خلع الملابس لكن الغريب في الأمر أن اللاعبين لم يرتدوا هذه القمصان حيث تسبب نشر الصورة في ردة فعل قوية من الجماهير.

وكتب أحد عشاق النادي على تويتر “يا له من إحراج شديد للاعبين”، وقال آخر “جنون. ارقي في سلام يا كرة القدم”.

ورغم حرص إنتر ميلان على ارتداء قمصانه المعتادة أمام كالياري إلا أن هذا الأمر جعل النادي يتصدر الكلمات الأكثر بحثًا على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم لفترة.