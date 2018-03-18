إنتر ميلان يستعيد توازنه ويقسو على سامبدوريا في الدوري الإيطالي

استعاد إنتر ميلان طريق الانتصارات، اليوم الأحد، وحقق فوزًا كبيرًا بنتيجة 5/0 على حساب سامبدوريا لحساب الجولة الـ 29 من الدوري الإيطالي.

وكان إنتر ميلان قد تعادل سلبيًا في الجولة الماضية مع نابولي الثاني ليرفع الفوز اليوم رصيده إلى 55 نقطة، ويصعد إلى المركز الرابع (مؤقتًا)، متأخرًا بنقطة وحيدة عن روما الثالث، في حين توقف رصيد سامبدوريا عند 44 نقطة في المركز السابع.

ويدين إنتر ميلان في فوزه العريض إلى نجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي الذي سجل 4 أهداف (سوبر هاتريك)، في حين سجل الكرواتي إيفان بيريسيتش الهدف الخامس.

وجاء الهدف الأول لإنتر ميلان في الدقيقة 25، بعد عرضية من الجهة اليمنى من جواو كانسيلو، قابلها الكرواتي برأسية محكمة سكنت شباك حارس سامبدوريا.

وأضاف ماورو إيكاردي الهدف الثاني عند الدقيقة 30 من ركلة جزاء، وسجل بعدها بدقيقة الهدف الثالث بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى، استخلصها من أمام اثنين من مدافعي سامبدوريا، وسددها بكعب القدم.

وسجل ماورو إيكاردي الهدف الرابع في الدقيقة 44، بعد كرة تهيأت أمام رافينيا بعد عرضية كاندريفا، ولعبها البرازيلي بكعبه ليتصدى لها فيفيانو، قبل أن تصل للمهاجم الأرجنتيني الذي أكمل الثلاثية الخاصة به.

واختتم إيكاردي مهرجان الأهداف بعد أن وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء، وسدد الكرة بطريقة خادعة.