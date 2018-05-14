كاظم الساهر يكشف الأسباب التي دفعته للتفكير بالزواج (فيديو)

كشف الفنان العراقي كاظم الساهر عن الأسباب التي دفعته في التفكير بالزواج من جديد بعد أن عاش طوال هذه السنوات بمفرده، مؤكداً أنه عانى طويلاً من الوحدة خلال السنوات الماضية.

وقال: “يكفي ما عشته من الوحدة طوال السنوات الماضية، الوحدة تصيب الإنسان بالاكتئاب والحزن”، مضيفًا أن مشاكل الزواج أفضل بكثير من الشعور بالوحدة “.

وعن حقيقة إتمام زواجه من الفتاة التونسية سارة، أوضح أنه لم يتزوج حتى الآن، قائلًا “أنا وعدت جمهوري أنه سيكون أول العارفين بموعد زواجي لكي يشاركوني فرحتي”.

وأضاف خلال حوارة مع الإعلامي هشام جويش، عبر برنامج “كاربول كايروكي”، أنه لا يخشى من روتين الحياة الزوجية، موضحًا أنه له طريقته الخاصة في التعامل مع حبيبته بشكل لا يجعل الحياة روتينية.

وإذا ما كان يعاني من أسئلة المرأة التقليدية بعد الزواج بشأن عودته إلى المنزل، قال :” أنا لا أنزعج من هذه الأسئلة، وسوف أقوم أنا بهذا الدور إذا ذهبتْ للتسوق لمطالبتها بالعودة لأني أنا الذي احتاجها”.

وكان خبر خطوبة الفنان العراقي كاظم الساهر من الفتاة التونسية الحسناء سارة هو المسيطر على وسائل الإعلام خلال الأسابيع الماضية.