بعد شائعة انفصاله عن خطيبته.. فتاة في حياة كاظم الساهر تثير الجدل (صور)

أثارت فتاة مجهولة حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، بين جمهور النجم العراقي كاظم الساهر، بعد ظهورها معه مرات متكررة وفي مناسبات خاصة، لتحدث ضجة في الوقت الذي انتشرت شائعات عن انفصال القيصر عن خطيبته سارة مقني.

وتداول جمهور كاظم صورة له مع تلك الفتاة التي ظهرت تحتضنه مرة وفي سيارته مرة أخرى وفي الثالثة ظهرت معه وهو يلتقط “سيلفي” لهما لتحدث لبسًا لدى البعض الذي ظن أنها خطيبته التونسية سارة مقني.

وعلى الرغم من اختلاف ملامح الفتاة عن ملامح سارة مقني إلا أن البعض قال أنها هي، وأنهما تزوجا لتنتشر الشائعات بين جمهور كاظم الساهر، في ظل غموض الرؤية نظرًا لعدم رد القيصر.

وجاء ظهور تلك الفتاة مع الساهر بعد أيام قليلة من انتشار الشائعات حول انفصاله سرًا عن خطيبته سارة مقني، بعد ذهاب الأخيرة لعائلتها في فرنسا.

ورجح عدد من جمهور كاظم الساهر أن تكون تلك الفتاة مجرد معجبة، تلاحقه في الأماكن التي يتردد عليها، فيما استبعد آخرون تلك الآراء لأن الفتاة ظهرت في فترات متقاربة معه وداخل سيارته وهذا لم يحدث مع أي من المعجبات.