"غثيان وتقيؤ".. حالة صحية "مريبة" تصيب ركاب طائرة ألمانية
تعرض عشرات الركاب في إحدى رحلات الطيران من موريشيوس إلى فرانكفورت الألمانية للإصابة بالغثيان والإقياء في منتصف الرحلة بين الوجهتين.
وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد تحركت الفرق الطبية لاستقبال الطائرة لدى هبوطها عقب إصابة 70 راكبا كانوا على متن رحلة شركة الطيران الألمانية "كوندور" بالغثيان والإقياء في منتصف الرحلة التي كانت متجهة إلى فرانكفورت.
ووفق شركة طيران "كوندور"، فقد فُتح تحقيق للوقوف على سبب المرض المفاجئ، حيث أشارت إلى أن الطعام على متن الطائرة قد تم إعداده في مدينة موريشيوس.