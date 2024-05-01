هل هناك مقعد أكثر أمانًا على متن الطائرة؟

تركت سلسلة الحوادث الأخيرة في طائرات بوينغ، من اشتعال النيران فيها إلى فقدانها إحدى عجلاتها أثناء الإقلاع، أو حدوث ثقب في منتصف الرحلة، سمعة سيئة للطيران، وجعلت عددًا لا يحصى من الركاب يفكر في حجز المقاعد الأكثر أمانًا على متن الطائرة، والابتعاد عن تلك الأكثر خطورة.

ورغم كل الذعر، من المهم أن نتذكر أن السفر بالطائرة آمن بشكل ملحوظ بالمقارنة مع أي وسيلة أخرى تقريبًا، إذ إن حوادث تحطم الطائرات قليلة جدًا.