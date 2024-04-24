تحطم طائرة نادرة النوع في آلاسكا على متنها شخصان

أعلنت السلطات الأمريكية أن طائرة شحن نادرة تحطمت أمس الثلاثاء في ولاية آلاسكا (أقصى الشمال) وعلى متنها شخصان يرجح أنهما لقيا مصرعهما في الحادث، وفق ما نقلت فرانس برس.

والطائرة المنكوبة، ونوعها "دوغلاس دي سي-4"، تُعتبر من الطائرات القليلة المتبقية في العالم من هذا الطراز، وقد تحطمت بُعيد لحظات من إقلاعها من مطار فيربانكس الدولي الواقع في وسط الولاية الشاسعة.

وقالت شرطة الولاية إن الطائرة أقلعت قبيل الساعة العاشرة صباحاً (18,00 ت غ) وتحطّمت بعد لحظات فقط من إقلاعها قرب نهر تانانا.

بدورها أوضحت إدارة السلامة العامة في ولاية آلاسكا أنّ "الطائرة سقطت على تلة شديدة الانحدار على ضفة النهر حيث اشتعلت فيها النيران".

وأضافت "لم يتمّ العثور على ناجين"، مشيرة إلى أنّ الطائرة كانت تقلّ شخصين يرجّح أنّهما لقيا مصرعهما في الحادث.