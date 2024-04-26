دينا الشربيني توجه رسالة إلى محمد صلاح

وجهت الفنانة المصرية دينا الشربيني رسالة إلى اللاعب المصري نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعدما ظهر في صورة وهو يتابع مسلسل "كامل العدد" الذي عُرض في رمضان.

وقالت الشربيني في مقابلة مع تلفزيون "الفجيرة": "أنا بسلّم عليه وبقوله شكرا لأنه بعث رسالة وأنا انبسطت بيها أوي، هو فخر العرب، بحبه جدا وكل الوطن العربي بيحبه".

كما رحبت الشربيني بتقديم جزء ثالث من المسلسل الكوميدي "كامل العدد"، لكنها اشترطت أن يكون العمل الجديد مكتوبا بنفس جودة الجزأين السابقين.