دينا الشربيني توجه رسالة إلى محمد صلاح
وجهت الفنانة المصرية دينا الشربيني رسالة إلى اللاعب المصري نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعدما ظهر في صورة وهو يتابع مسلسل "كامل العدد" الذي عُرض في رمضان.
وقالت الشربيني في مقابلة مع تلفزيون "الفجيرة": "أنا بسلّم عليه وبقوله شكرا لأنه بعث رسالة وأنا انبسطت بيها أوي، هو فخر العرب، بحبه جدا وكل الوطن العربي بيحبه".
كما رحبت الشربيني بتقديم جزء ثالث من المسلسل الكوميدي "كامل العدد"، لكنها اشترطت أن يكون العمل الجديد مكتوبا بنفس جودة الجزأين السابقين.
و"كامل العدد" مسلسل اجتماعي كوميدي، عرض في رمضان من بطولة الشربيني وشريف سلامة، وحقق متابعة كبيرة.
وخلال المقابلة، وصفت الفنانة المصرية مواطنتها روبي بـ"الجميلة والمسالمة"، وقالت :"روبي دي حبيبتي، جميلة وبحبها من قلبي، طيبة وجدعة".
وأعربت عن أمنياتها بالقيام بعمل مشترك مع روبي، مؤكدة أنها تحدثت معها في هذا الأمر.