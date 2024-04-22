دينا الشربيني تؤكد دخولها في قصة حب جديدة.. هل هو أنس بوخش؟

كشفت الفنانة المصرية دينا الشربيني عن دخولها في قصة حب جديدة، مشيرة إلى أنها تتمنى تكوين أسرة، وإنجاب ابنين؛ ذكر تطلق عليه محمد وأنثى "ليلى" نسبة لوالديها الراحلين.

وخلال لقاء مع برنامج "et بالعربي" تلقت دينا الشربيني سؤالا حول تأخر ارتدائها الفستان الأبيض، لترد "لا أعرف الحقيقة، ولكنني أؤمن دائما أن كل شيء له موعد محدد يأتي فيه".

وأوضحت الشربيني أنها تعيش الآن قصة حب جديدة، ومن الممكن أن ترتدي الفستان الأبيض قريبا.

وتأتي تصريحات دينا الشربيني بعد فترة قليلة من تداول أنباء حول ارتباطها بالإعلامي الإماراتي أنس بوخش، بسبب ظهوره معها خلال العرض الخاص لفيلم "شقو" في دبي، والذي شاركت في بطولته دينا وعرض في دور السينما خلال فترة عيد الفطر الماضي.

وتداول نشطاء مواقع التواصل فيديو ظهر فيه أنس وهو يدخل صالة العرض الخاص برفقة دينا الشربيني؛ الأمر الذي جعل النشطاء يخمنون أنهما يعيشان قصة حب جديدة.

وكانت دينا قد ظهرت بحلقة استثنائية مع أنس بوخش ضمن برنامجه AB Talks الذي يبث عبر يوتيوب، حيث تحدثت معه بصراحة تامة عن حياتها الشخصية والعائلية وعملها كممثلة.